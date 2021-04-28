28 Nis 2021 12:54
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News Code: 84311507
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Zarif ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği liderleri görüştü

Zarif ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği liderleri görüştü

Bağdat,İRNA - Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ve Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği liderleri Erbil'de bir araya geldi.

Bu görüşmede Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği'nin Eşbaşkanları Bafel Talibani ve Lahur Şeyh Cengi'nin yanı sıra parti yetkililerin birkaçı da hazır bulundu ve iki tarafın ortak çıkarları hakkında fikir alişverişinde bulundu.

Zarif ile Irak Kürdistan Yurtseverler Birliği liderleri arasında gerçekleşen görüşmede, uluslararası, bölgesel, Irak gelişmeleri ve güncel konular ve ikili ilişkilerin yanı sıra; ekonomik konular ve İran ile ticari ilişkilerin geliştirilmesi ilgili de müzakere edild..

Irak Kürdistan bölgesi, İran İslam Cumhuriyeti ile birkaç resmi sınır kapısına sahiptir.

Pazartesi sabahı Katar'dan Irak'a gelen Zarif;Siyasi yetkililer ve  Iraklı sosyal, kültürel, dini ve akademik makamlarla görüşmelerin ardından Salı akşamı Erbil'e gitti ve bu Çarşamba sabahı Umman'a gitmesi planlanıyor.

Bağdat'ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı, Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih, Başbakan, Parlamento Başkanı ve ülke parti ve etnik grupların liderleriyle bir araya geldi.

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