Asya Halter Şampiyonası'nda Kiya Kademi'den bronz madalya

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te devam eden Asya Erkekler Halter Şampiyonası'nda İranlı sporcular rakipleri ile karşı karşıya geliyor.

Bu yarışmaların 109 kg kategorisindeki yarışmalarda Kiya Kademi bronz madalya elde etti.

Teklerde 109 kg kategorisinde yedincilikten daha iyi bir unvana sahip olamayan Kademi, bu kategorinin ilk silkme devresinde 223 kg ağırlığını kaldırmayı başardı. kontrol etmeyi başardı.

Kadami nihayet 223 kg ağırlığı kaldırarak bronz madalya sahibi oldu.

Bu sabah da İranlı halterciler Rıza Dehdar ve Resul Mutemedi Özbekistan'da düzenlenen Asya Halter Şampiyonası'nda 102 kg'de sırasıyla 175 ve 173 kg ağırlığı kaldırarak altın ve bronz madalya kazandı.

17 Nisan günü Özbekistan'da başlayan Asya Halter Şampiyonası, 25 Nisan'da son bulacak.

Şampiyonada 102 kg'de İran'da Rıza Dehdar ve Resul Mutemedi madalya için yarıştı.

Dehdar ilk hamlede 166 kg'lık ağırlığı kaldırdıkran sonra ikinci etapta 172 kilogram ağırlığı kaldırmayı başardı. Teknik personel Dehdar'ın üçüncü hamlesi için 175 kg istedi ve Dehdar bu ağırlığı kaldırarak altın madalya kazandı.

Bir diğer sporcumuz Mutemedi ise 166 kg ağırlığını kaldırdıktan sonra 173 kg'yi de kaldırarak kalkmada bronz madalya elde etti.

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