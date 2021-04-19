İranlı halterciler Özbekistan'a gitti

İran erkek ve kadın halter takımlarının üyeleri bu sabah Asya Şampiyonalarına katılmak üzere Özbekistan'a gitmek için Tahran Mehrabad Havaalanından ayrıldılar.

Daha önce İran Milli Halter Takımı'nın İstanbul'a oradan da Özbekistan'a gitmesi planlanmıştı, ancak Spor Bakanlığı ve Spor Bakanı Mesud Sultanifer'ın yardımıyla milli takım üyeleri özel bir uçuşla Özbekistan'a yola çıktı.

Özbekistan'daki Asya Halter Şampiyonası, Tokyo Olimpiyatları'nın altın madalya seçimlerinden biridir ve turnuvada üç İranlı sporcu puanlarını artırmaya hazırdır.

Söhrab Muradi, Ali Davudi ve Kiyanuş Rüstemi, yarışmada başarılı olurlarsa Tokyo'ya yaklaşabilecek üç İranlı Olimpiyatçı.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish