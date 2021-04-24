24 Nis 2021 18:50
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News Code: 84307034
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İran sıtmayı yok etme sertifikasını almayı hak ediyor

İran sıtmayı yok etme sertifikasını almayı hak ediyor

Tahran, İRNA- Sağlık, Tedavi ve Tıp Eğitimi Bakanı Said Nemeki, 'Geçtiğimiz yıl ülkede sıtmaya bağlı ölüm vakası olmadı. İran İslam Cumhuriyeti, 2022 yılında Sıtma Önleme Sertifikası almayı hak ediyor. Sıtma Önleme Programı'nın vizyonuna göre bu, 2025 ufku için öngörülmüştür' dedi.

25 Nisan Dünya Sıtma ile Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Nemeki, 'Geçen yıl ülkede sıtmaya bağlı ölüm vakası görülmedi ve bu endeks son derece değerli ve önemli bir başarıdır' diye belirtti.

Sıtmanın ortadan kaldırılmasının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH'ler) ekonomik kalkınmaya yol açabileceğini ve ülkedeki yatırımı artırabilecek 17 hedeften biri olduğuna dikkati çeken Nemeki, 'Pek çok uzmana göre sıtmanın ortadan kaldırılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin görkemli devriminden sonraki en önemli sağlık başarılarından biridir' diye ekledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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