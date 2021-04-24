İran sıtmayı yok etme sertifikasını almayı hak ediyor

25 Nisan Dünya Sıtma ile Mücadele Günü vesilesiyle bir mesaj yayımlayan Nemeki, 'Geçen yıl ülkede sıtmaya bağlı ölüm vakası görülmedi ve bu endeks son derece değerli ve önemli bir başarıdır' diye belirtti.

Sıtmanın ortadan kaldırılmasının, Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin (SKH'ler) ekonomik kalkınmaya yol açabileceğini ve ülkedeki yatırımı artırabilecek 17 hedeften biri olduğuna dikkati çeken Nemeki, 'Pek çok uzmana göre sıtmanın ortadan kaldırılması, İran İslam Cumhuriyeti'nin görkemli devriminden sonraki en önemli sağlık başarılarından biridir' diye ekledi.

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