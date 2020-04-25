DSÖ İran'ın sağlık sistemini güçlü görüyor

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İran'ın sağlık ve tedavi sisteminin bölgede eşsiz bir konumda olduğuna değinen Nemeki, 'Dünya Sağlık Örgütü geçen yıl İran genelinde yaşanan sel felaketlerinde hiçbir salgının baş göstermediğini gözlemledi. Ayrıca kan basıncı kontrolü ile ilgili seferberlikte 30 milyon vatandaşımız sağlık kontrolünden geçirildi' dedi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün İran'ı sağlık alanında güçlü bir ülke olarak gördüğüne dikkati çeken Nemeki, 'Kovid-19 hastalığı konusunda da DSÖ ile iyi ve samimi bir ilişki içerisindeyiz ve sürekli raporlarımızı bu örgütle paylaşıyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Nemeki konuşmasını şöyle sürdürdü:

'Son aylarda korona ile mücadeledeki deneyimlerimizi DSÖ ile paylaşmaktayız ve bu örgütün duyurduğu tavsiyelere de riayet ediyoruz. İran dahil hiçbir ülke korona hastalığını tamamen bilmiyor ve bu virüsle mücadeleyi sürdürmeliyiz.

Bu virüsle ilgili yeterli bilgiye sahip değiliz ve bu nedenle DSÖ ve sağlık sistemlerinin güçlü olduğu ülkeler de hastalıkla ilgili her hangi bir öngörü yapamamaktadır. Virüsün yeniden geri gelmesi hitimali var ancak bu hastalığı tamamen kontrol etmek için kararlıyız.'