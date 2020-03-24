İran Dünya Sağlık Örgütü Korona ilaçlarının klinik araştırmasına katıldı

Melekzade, WHO tarafından önerilen 5 ilaç olduğunu belirterek bunların HIV ile ilgili ilaçlar, Sıtma ilaçları olan chloroquine hydroxychloroquine, Ebola hastalığı ile ilgili ilaç remdesivir ve Ritonavir/ lopinavir ve interferonn’un bileşiminde olan ilaçlar oluğunu belirtti.

Melekzade, İran’ın bölgede ve İslam ülkeleri içinde en büyük tıbbi araştırma kapasitesine sahip olduğunu belirterek, 12 araştırma takımı ile WHO klinik çalışmasına katıldığını söyldi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün aşı araştırma bölümünden Dr. Henao Restrepo, sağlam sonuçlar elde etmek için dünya çapında binlerce hastaya ulaşmayı umduklarını söyledi.

İran, Güney Afrika, Arjantin ve Avrupa ülkeleri Fransa, İspanya, Almanya, Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve İngiltere şimdiye kadar çalışmaya katıldı.

İran Sağlık Bakan Yardımcısı Alirıza Reisi, bugüne kadar İran'da korona virüsünden hayatını kaybedenlerin sayısının 1934 kişiye yükseldiğini, bu hastalığa yakalananların sayısının 24 bin 811’e yükseldiğini, 8913 kişinin ise iyileştiğini bildirdi.

Dünden bu yana 1762 kişide daha korona virüsünün tespit edildiğine dikkati çeken Reisi, hastalardan 1222’sinin yaşamını yitirdiğini söyledi.

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2012