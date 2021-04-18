20 İranlı öğrenci Bakü Mimarlık Üniversitesi'nde eğitim görüyor

İran Bakü Büyükelçiliği Kültür Ataşesi Kurbanali Purmercan ile görüşen Memmedova, üniversitenin şu anda yedi fakültede eğitim gören 9 binden fazla öğrencisi olduğunu, 500'ü farklı ülkelerden gelen yabancı öğrencilerden oluştuğunu ve bunlardan 20'sinin İran vatandaşı olarak bu üniversitede okudğunu dile getirdi.

Mimarlık Üniversitesi'ni Azerbaycan'ın en prestijli ve önemli üniversitelerinden biri olarak adlanan Mmmedova, 'Mimarlık, inşaat, inşaat teknolojisi, ulaşım, inşaat ve ekonomi, mekanik, mühendislik alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora seviyelerinde eğitim verilmektedir' diye belirtti.

1989 yılından bu yana bu üniversiteden mezun olan 30'u doktora öğrencisi olan 550 İranlı öğrencinin doktora düzeyinde 20'sinin tezlerini savunmayı başardığını hatırlatan Memmedova, 380 kişinin yüksek lisans derecesi, geri kalanı ise lisans derecesine sahip olduğunu kaydetti.

İranlı öğrencilerden duyduğu memnuniyeti dile getiren Memmedova, 'İranlılar bu üniversitede şevkle okuyor' diye ekledi.

İran Kültür Ataşesi Purmercan da bu görüşmede yaptığı açıklamada, İran ile Azerbaycan arasındaki işbirliğinin güçlenmesi yollarını ele aldı.

Çeşitli dallarında sanatın, günümüzde dünya üniversitelerinde gençlerin gözde alan ve ilgi alanlarından biri olduğuna ve mimarlık alanının en önemlilerinden biri olarak öne çıktığına değinen Purmercan, 'Bu önemli bölüm, şehir planlama ve güzelleştirme ile ilgilidir ve kentlerin gelişiminde mimarların rolü ve kentsel kimliğin korunmasındaki misyonu çok büyüktür' dedi.

İran'da sanat disiplinlerinin 40'tan fazla üniversitede okutulduğuna değinen Purmercn, 'Mimarlık, mühendislik ve tasarım disiplinlerine eskisinden daha çok ilgi var. Bazı İran sanat üniversitelerinde mimarlık alanında çeşitli disiplinler vardır ve İslam sanatları, kentsel planlama sisteminde dini kimliğin korunması nedeniyle akademik ve önemli disiplinler haline gelmiştir' diye konuştu.

İran sanatının çeşitli alanlarda tanıtılması gerektiğinin altını çizen Purmercan, iki ülke arasında öğretim görevlisi ve öğrenci değişimi ve deneyim paylaşımının yapılmasının önemine dikkat çekti.

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