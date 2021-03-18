İran ve Azerbaycan kültürel ilişkilerinin gelişmesi incelendi

Azerbaycan Kültür Bakanı görüşmede Nevvruz’u tebrik ederek, Nevruz’un İran ve Azerbaycan halkının tarihi ve kültürel bağlarından olduğunu söyledi.

Kerimov, kültürel ilişkilerin siyasal ve ekonomik ilişkilerden daha çok gelişmesine inandıklarını belirterek, iki ülke ortak mirasının birlik ve dostluğa sebep olacağını söyledi.

İran’ın Karabağ savaşında İran’ın tutumunu takdir ederek, ‘’ Cumhurbaşkanı Aliyev’in söylediği gibi biz bu büyük sınavda dostlarımızı düşmanlarımızda ayırt ettik, biz İslam İnkılabı Rehberi ile İran Devleti ve milletinin yardımlarını hissettik. ‘’ dedi.

Musevi de İran ve Azerbaycan gibi çok ortak noktalara sahip nadir iki ülke bulunduğunu belirterek, iki ülke kültürel ilişkilerinin iki milletin ve insanlığın yararına olduğunu söyledi.

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