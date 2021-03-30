Zarif ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı görüştü

Görüşmede taraflar Kafkas bölgesindeki son gelişmeler, iki ülkenin Hazar havzasında işbirliği ve diğer konular hakkında görüştü.

Zarif, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı, Afganistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları ve CICA Genel Sekreteri ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Konferansa üye ülkeler İran, Afganistan, Türkiye, Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arabistan ve BAE’dir. ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya, Japonya, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de konferasın destekçi ülkeleridirler.

Konferans 2011 ile 2019 yılları arasında İstanbul, Kabil, Almati, Pekin, İslamabad, Emritsar, Bakü ve İstanbul’da düzenlendi.

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