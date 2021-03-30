30 Mar 2021 10:58
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News Code: 84278953
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Zarif ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı görüştü

Zarif ve Azerbaycan Dışişleri Bakanı görüştü

Tahran, IRNA- Asya’nın Kalbi Konferansı için Tacikistan’ı ziyaret eden İran Dışişleri Bakanı Mohammad Cevad Zarif, Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile görüştü.

Görüşmede taraflar Kafkas bölgesindeki son gelişmeler, iki ülkenin Hazar havzasında işbirliği ve diğer konular hakkında görüştü.

Zarif, dün Tacikistan Cumhurbaşkanı, Afganistan ve Hindistan Dışişleri Bakanları ve CICA Genel Sekreteri ile de görüşmelerde bulunmuştu.

Konferansa üye ülkeler İran, Afganistan, Türkiye, Tacikistan, Pakistan, Çin, Hindistan, Rusya, Hindistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Azerbaycan, Arabistan ve BAE’dir. ABD, Avustralya, Kanada, Danimarka, Mısır, Fransa, Almanya, Finlandiya, İtalya, Japonya, Norveç, Polonya, İspanya, İsveç ve İngiltere’de konferasın destekçi ülkeleridirler.

Konferans 2011 ile 2019 yılları arasında İstanbul, Kabil, Almati, Pekin, İslamabad, Emritsar, Bakü ve İstanbul’da düzenlendi.

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