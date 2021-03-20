İran, Korona ile ilgili tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmaya hazırdır

Vaizi, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ile yaptığı telefon görüşmesinde Nevruz’u tebrik ederek, iki ülkenin siyasi, ekonomik, kültürel, bilimsel ve üniversite ile turizm alanında ilişkilerini geliştirebileceklerini söyledi.

İki ülkenin ulaştırma ve transit alanında işbirliğinin gelişmesine vurgu yapan Vaizi, İran’ın korona ile mücadeledeki tecrübelerini Azerbaycan ile paylaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Taraflar görüşmede Hodaaferin ve Kızkalesi barajları ve Astraçay köprüsünün bir an evvel yapılmasına vurgu yaptılar.

Mustafayev de İran’ın dost ve komşu ülke olduğunu belirterek, ülkesinin tüm alanlarda İran ile ilişkilerinin geliştirmek istediğini söyledi.

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