Garipabadi: UAEK yüzde 60 saflıkta uranyum zenginleştirmeyi onalyadı

Medyaya konuşan Garipabadi, 'Rapor, 17 Nisan'da UAEK'nin İran'ın %5'e kadar UF 6 ile zenginleştirilmiş gazı enjekte ederek %60'a kadar zenginleştirilmiş UF6 ürettiğini doğruladığını belirtiyor. Aynı zamanda Netenz'da araştırma ve geliştirme hatlarında iki IR4 ve IR6 zinciri başlattığını ifade etmektedir' dedi.

İran'ın UAEK'ye yaptığı açıklamaya göre, üretilen UF6'nın zenginleştirme seviyesi %55.3'ti.

İran 13 Nisan'da %60 saflıkta uranyum zenginleştirme faaliyetini başladığını duyurmuştu. Dışişleri Bakan Yardmcısı ve Viyana'da yapılan nükleer görüşmelerde İran temsilcisi olarak görev yapan Abbas Irakçı, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'na bir mektup gönderildiğine değinerek, 'Bu mektupta yüzde 60 oranında uranyum zenginleştirme faaliyetine başlayacağımızı duyurduk' demişti.

Bazı radyoizotop ilaçların yüzde 60'a kadar zenginleştirilmiş malzemeye ihtiyacı olduğuna değinen Irakçı, 'Bu ilaçlar için teknik açıklamalar İran Atom Enerjisi Kurumu personeli tarafından sağlanacak, ancak bunun yapılacağını söyledik. Ve bugünden itibaren %60 seviyesinde ve gerekli ilaç seviyesinde zenginleştirmeye başlayacağız ve bu çalışmalara devam edeceğiz' ifadesini kullanmıştı.

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