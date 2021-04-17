Anlaşma metnini yazmaya başlamanın zamanı geldi

Nükleer Anlaşma Ortak Komisyonu toplantısının ardından konuşan Irakçı, 'Ortak Komisyon'un çalışmasının üzerinden nüç gün geçtikten sonra, bugün şimdiye kadarki görüşmelerde elde edilen ilerlemeleri tartışmak üzere toplandık. Hem yaptırımların kaldırılması hem de nükleer alanında, çalışma gruplarının raporlarını gözden geçirdik ve Ortak Komisyon içinde güzel tartışmalar oldu' ifadesini kullandı.

Görünüşe göre yeni bir uzlaşının oluşmakta olduğunu kaydeden Irakçı, 'Herkes arasında nihai hedefe yönelik ortak bir görüş vardır. Katedilmesi gerekn yol, şu an biraz daha açıklığa kavuşan yoldur' diye konuştu.

Bu yolun kolay olmayacağını ve anlaşmazlıkların bitmediğini dile getiren Irakçı, 'Önümüzdeki müzakerelerde giderilmesi gereken bazı ciddi anlaşmazlıklar var. Birçok kez söylediğimiz gibi, uzun vadeli yıpratıcı müzakerelerle hiç ilgilenmiyoruz ve müzakerelere ihtiyaç duyulduğu ölçüde müzakereler devam edecek' değerlendirmesinde bulundu.

Müzakerelerin, en azından ortak bir zeminin olduğu alanlarda, tarafların ortak bir metin üzerinde çalışmaya başlayıp metni yazmaya başlayabilecekleri bir noktaya geldiğini düşündüklerine değinen Irakçı, İran heyetinin nükleer alanında ve yaptırımların kaldırılması alanında metnini hazırladığını ve diğer tüm taraflara sunduğunu belirterek 'Sunduğumuz metinlerin, müzakerelerin temeli ve nihai anlaşma olabileceği kanısındayız' açıklamasında bulundu.

Irakçı, 'Nihai mutabakat tam olarak bizim metinlerimiz olacak değil, ancak bu metinler müzakerelerin temeli olacak ve bu metinler bağlamında bir anlaşmaya varmanın karşı tarafın taleplerimizi karşılayabileceğini düşünüyoruz. Yol açık. Bize göre, metni ortak görüşlerin yazılabildiği yere kadar yazma zamanı gelmiştir' diye ekledi.

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