Irakçi: Yıpratıcı müzakere fırsatımız yoktur

KOEP Ortak komisyonu Sorası açıklamada bulunan Irakçi, bugünkü toplantının yaklaşık iki saat sürdüğünü ve katılımcıların Ambargolar ve nükleer çalışma gruplarının faaliyetlerini öğleden sonra başlamaları kararı aldığını söyledi.

Irakçi, ‘’ Tüm ülkeler ciddiyetle, ABD’nin kaldıracağı ambargoları ve İran’ın yapması gerekenlerin listelenmesi ve belirlenmesi yönünde hemfikirlerdi ayrıca tüm ülkeler anlaşmanın en hhızlı şekilde yapılmasını istiyorlar. ‘’ dedi.

Bugünkü toplantının çok zorlayıcı ve ciddi olduğunu ifade eden Irakçi, geçen hafta ve bu hafta yaşanan gelişmelerin toplantıyı zorlaştırdığını belirtti.

İran’ın ciddi şekilde tutumunu dile getirdiğini ifade eden Irakçi, ‘’ Natanz tesisindeki olay bir tarafa bırakılacak olay değildir. Bizim beklentimiz karşı taraf ülkelerinin de bu olayı mahkum etmeleridir ve bu ciddi ve haklı bir beklentidir. Rusya ve Çin harici Avrupa ülkeleri bunu yapmadıkları gibi bazı kişileri ambargolar listesine ilave ettiler ve budan dolayı biz Avrupalıların iyi niyetini sorguluyoruz. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’ Onlar müzakerelerde ciddiyetlerini fiilen göstermeliler ayrıca bizim yıpratıcı müzakerelere fırsatımız yoktur ve bunu da yapmak istemiyoruz. Fiilen anlaşmaya varmak için mahkum bir hız olduğunu göstermeliyiz aksi durumda müzakereler için bir neden görmüyoruz. ‘’ dedi.

Giderilmesi gereken ambargoların ve İran’ın yapması gerekenlerin listesinin hazırlanmakta olduğunu ifade eden Irakçi, ‘’ Tüm ülkeler ve biz, genel tartışmalara ihtiyaç olmadığı ve listeleri nihaileştirilmesi gerektiği aşamasında daha sonra ihtilaflar konusunda konuşuşması hususunda hemfikiriz. ‘’ dedi.

Irakçi müzakerelerden umutlu olduklarını belirterek, ‘’ Eğer umutlu olmasaydık burada olmazdık, bu yolun kolay yol olmadığını herkes kabul ediyor, umarım bu aşamada bir sonuç varırız fakat bu hususta kesin bir şey söylemek için erkendir. ‘’dedi.

Irakçi, AB ülkelerinin Natanz olayı ile ilgili bilidiri yayınlayıp yayınlamayacağı hususunda, ‘’ AB’nin bu konudaki tutumu bizim beklentimizin altındaydı, bizim bu ülkelerinin tutumuna ihtiyacımız yoktur ve bu bizim bir derdimize deva olmaz fakat onları iyi niyetini gösterir. Eğer onlar iyi niyetlerini göstermek istiyorlarsa bunu göstermeliler yoksa biz bu hususta tutumumuzu aldık ve yapmamız gerekenleri başladık ve Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) da dün yüzde 60 Uranyum zenginleştirmenin başladığını onayladı. ‘’ dedi.

Irakçi, ‘’ Biz kendi işlerimizi yapıyoruz, eğer ABD ve Avrupa taahhütlerini yerine getirip, KOEP’e dönerlerse ve biz bunun doğruluğunu onaylarsak, bizde taahhütlerimize geri döneceğiz, aksi durumda bizim bir acele ve ısrarımız yoktur, biz faaliyetleerimizi de onları ısrarları ile durdurmayız. ‘’ dedi.

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