15 Nis 2021 13:08
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News Code: 84296551
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Ruhani: Avrupa ve Amerika’nın yüzde 60 Uranyum zenginleştirmeden kaygıları doğru değildir

Ruhani: Avrupa ve Amerika’nın yüzde 60 Uranyum zenginleştirmeden kaygıları doğru değildir

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, hükümeti son 100 günündeki hedeflerinin korona’yı dize getirmek ve ambargoları kırmak olduğunu belirterek, ‘’ Daha önce de yüzde 60 Uranyum zenginleştirme yapabilirdik ve Avrupa ile Amerika’nın bu husustaki kaygıları doğru değildir.’’ dedi.

Bazı milli petrokimya projelerinin açılışında konuşan Ruhani, İran diplomatlarının Viyana’da ambargoların kaldırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, düşmanın ne zaman akıllanacağının belli olmadığını fakat ABD ve nükleer anlaşmaya diğer ülkelerin 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi Kararına ve Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmelerinden başka çareleri olmadığını ve İran bunun doğruluğunu teyit ettikten sonra emen KOEP çerçevesindeki taahhütlerine döneceğini söyledi.

Ruhani, ‘’ Avrupa ve Amerika’da İran’ın yüzde 60 zenginleştirmeden bir hareketle yüzde 90’a ulaşabileceği ve İran’ın atom silah yolunun açılacağı kaygısı doğru değildir. ‘’ dedi.

İran’ın daha önceden de irade etmesi durumunda yüze 60 zenginleştirmeye yapmasının mümkün olduğunu ve bugün de irade etmesi durumunda yüzde 90 zenginleştirme yapabileceğini ifade eden Ruhani, İran’ın verdiği söze sadık olduğunu ve nükleer silah peşinde olmadığını söyledi.

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