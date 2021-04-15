Ruhani: Avrupa ve Amerika’nın yüzde 60 Uranyum zenginleştirmeden kaygıları doğru değildir

Bazı milli petrokimya projelerinin açılışında konuşan Ruhani, İran diplomatlarının Viyana’da ambargoların kaldırılması için çaba sarf ettiklerini belirterek, düşmanın ne zaman akıllanacağının belli olmadığını fakat ABD ve nükleer anlaşmaya diğer ülkelerin 2231 nolu BM Güvenlik Konseyi Kararına ve Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) dönmelerinden başka çareleri olmadığını ve İran bunun doğruluğunu teyit ettikten sonra emen KOEP çerçevesindeki taahhütlerine döneceğini söyledi.

Ruhani, ‘’ Avrupa ve Amerika’da İran’ın yüzde 60 zenginleştirmeden bir hareketle yüzde 90’a ulaşabileceği ve İran’ın atom silah yolunun açılacağı kaygısı doğru değildir. ‘’ dedi.

İran’ın daha önceden de irade etmesi durumunda yüze 60 zenginleştirmeye yapmasının mümkün olduğunu ve bugün de irade etmesi durumunda yüzde 90 zenginleştirme yapabileceğini ifade eden Ruhani, İran’ın verdiği söze sadık olduğunu ve nükleer silah peşinde olmadığını söyledi.

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2012