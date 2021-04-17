İranlı serbest güreşçiler, Asya Şampiyonası'nda ilk günde parladı

Kazakistan'ın Almatı kentinde 57, 65, 70, 79 ve 97 kg'lık yarışmalarla başlayan şampiyonada 97 kg'de Ali Şabani altın, 57 kg'e Alirıza Serlek ile 79 kg'de Ali Sevdkuhi birer gümüş ve Murtaza Kıyasi gümüş madalya kazandı.

57 kg'de Alirıza Serlek, Türkmen, Pakistanlı ve Japon rakiplerini yendikten sonra final karşılaşmasında Hint rakibine yenilerek gümüş madalya sahibi oldu.

Murtaza Kıyasi ise 65 kg'de Türkmen, Kırgız ve Japon güreşçileri mağlup ettikten sonra finalde Özbek Nadir Rahimov'a yenik düşerek gümüş madalya kazandı.

70 kg'de yarışan Emir Hüseyin Hüseyni ilk turda yenildiği için elendi.

97 kg'de yarışan Ali Şabani ise en iyi performansı gösteren güreşçimiz oldu. Güney Koreli ve Hint rakiplerini yenen Şabani, final maçında Kazak güreşçiyi mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı.

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