Bekaî: İran her türlü tehdit ve baskıya azami dirençle karşılık verecek

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekaî, İRNA muhabirinin ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a ilişkin son açıklamaları hakkında sorduğu soruya ilişkin "İran'ın nükleer silah üretmeye çalıştığı iddiası, yanlış olduğu defalarca kanıtlanmış büyük bir yalandır ve böyle bir konuda kesinlik aranıyorsa bu kolayca elde edilebilir." dedi.



"Kitle imha silahlarını yasaklayan herhangi bir uluslararası anlaşmaya üye olmayan ve Gazze halkına karşı savaşta nükleer silah kullanmakla açıkça tehdit eden Siyonist rejimin aksine, İran İslam Cumhuriyeti, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Anlaşması'nın üyesidir ve İran'ın nükleer programı, güvenlik anlaşmaları uyarınca Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın tam denetimi altındadır. Esasen İran İslam Cumhuriyeti, sağlam İslami ve insani gerekçeler ve Devrim Lideri'nin fetvası temelinde kitle imha silahlarını yasak olarak görmektedir." ifadesine vurgu yapan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İran'ın Amerikalı yetkililere suikast düzenlemeye çalıştığı yönündeki kışkırtıcı iddiaları yalancı ve savaş çığırtkanlarının uydurduğu iddialar şeklinde nitelendirerek "İran İslam Cumhuriyeti, ulusal kahramanlarının ve üst düzey yetkililerinin öldürülmesi suçuna ilişkin olarak ulusal ve uluslararası mahkemelerde bir sonuç elde edilinceye kadar adaletin sağlanması için yasal süreci sürdürmeyi kendi hakkı olarak görmektedir." ifadesine dikkat çekti.



İsmail Bekaî ayrıca İran'ın, hükümetler arasındaki anlaşmazlıkları karşılıklı saygı ve müzakerelerden elde edilecek karşılıklı ve ikili çıkarların gerçekçi bir şekilde anlaşılması temelinde çözmek için diplomasi yoluna ilkeli bir şekilde bağlı kaldığını hatırlatarak "Büyük ve kadim İran-İslam tarihi ve medeniyetinin mirasçısı olan İran İslam Cumhuriyeti, ulusal çıkarlarını güvence altına almak için siyasi ve diplomatik etkileşimlere hazır olduğu kadar, ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunmada da kararlı ve azimli olduğunu defalarca kanıtlamış olup, her türlü tehdit ve baskıya azami kararlılık ve dirençle karşılık verecektir." diye ekledi.