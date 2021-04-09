İran, grekoromen güreşte Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda beşinci kotasını kazandı

Kazakistan'ın Almatı kentinde düzenlenen yarışmalarda Gerayi ile Sarevi, sırasıyla 67 ve 97 kg'de birer altın madalya kazanarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı.

Gerayi 67 kg'de ilk turda Tacik, ikinci turda Ürdünlü, ardından Hindistanlı ve final maçında Güney Koreli rakiplerini birer birer yenerek altın madalyayı boynuna taktı.

97 kg'de yarışan diğer güreşçimiz Sarevi, sırasıyla Özbek, Çinli ve Kazak rakiplerini mağlup ederek bu yarışmalarda İran adına altın madalya kazanan ikinci güreşçi olarak Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkını elde etti.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish