Arif: Trump ile görüşme ve müzakere gündemde yok

Muhammed Rıza Arif, Çarşamba günü Bakanlar Kurulu toplantısının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Trump’ın İran Cumhurbaşkanı ile müzakere konusundaki son açıklamalarına değinerek, "İran İslam Cumhuriyeti’nin stratejisi, özellikle savunma alanında, her zaman şeffaf olmuştur. Bu stratejilerin istikrarlı ve kalıcı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.

Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı, "Biz nükleer silahlar konusunda bir fetvaya sahibiz. Fetva, Müslümanlar ve özellikle Şiiler için son sözdür ve nükleer faaliyetlerin barışçıl olmayan amaçlarla kullanılması yasaktır. Bu konuda stratejimiz belirgindir" ifadelerini kullandı.

Arif, Trump’ın İran’ın nükleer silah edinmemesi gerektiğini düşündüğünü belirterek, "Bu, İran’ın daimi stratejisidir. Biz bu konuda fetvaya sahibiz" dedi.

Arif ayrıca, "Nükleer faaliyetlerin ve nükleer teknolojinin barışçıl amaçlarla kullanılması önceliklerimiz arasındadır. Diğer yüksek teknoloji alanlarında olduğu gibi, kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda, nükleer teknoloji de dâhil olmak üzere yüksek teknoloji faaliyetlerini sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.