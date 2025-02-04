Pezeşkiyan: İslam ülkeleri arasındaki birliğin güçlendirilmesi günümüz dünyasının önemli gerekliliklerindedir

Mesud Pezeşkiyan, Irak Meclis Başkanı Mahmud el-Meşhedani ve beraberindeki heyet ile gerçekleştirdiği görüşmede, İslam ülkeleri arasındaki iş birliği, dayanışma ve birliğin güçlendirilmesinin günümüz dünyasının en önemli gerekliliklerinden biri olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı, ticaret ve ekonomi, bilim ve teknoloji ile sınır iş birliği alanlarındaki sürekli koordinasyon ve iş birliğinin İslam ülkeleri arasındaki ilişkileri pekiştirmek ve İslam dünyasında daha fazla birlik ve beraberlik sağlamak için uygun zemin oluşturduğunu belirtti.

Pezeşkiyan, konuşmasının devamında Suriye’deki son gelişmelere de değinerek, İran'ın Suriye konusundaki tutumunu "Tüm halkın katılımıyla kapsayıcı bir hükümetin kurulması, Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunması, bölünme ve kaosun önlenmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarını bozmayı amaçlayan düşman planlarının başarısız kılınması." şeklinde özetledi ve bu doğrultuda İran’ın diğer İslam ülkeleriyle iş birliği içinde olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı ayrıca, Irak’ın Gazze’deki mazlum halka verdiği güçlü ve kararlı destekten dolayı Irak hükümetine teşekkür etti.

Irak Meclis Başkanı Mahmud el-Meşhedani ise İran’a yaptığı ziyaretten ve Cumhurbaşkanı Pezeşkian ile gerçekleştirdiği görüşmeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Irak Meclisi’nin, İran ve Irak arasında yapılan anlaşmaların uygulanmasını destekleme konusundaki kararlılığını vurguladı. Ayrıca, İran ile ikili, bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak noktaların güçlendirilmesi ve iş birliğinin artırılmasına önem verdiklerini ifade etti.