İran'dan Batı Şeria'da Gazze soykırımının tekrarlanmasına karşı uyarı

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Birleşmiş Milletler'in insan hakları kuruluşları ve Filistin Özel Raportörü tarafından yapılan "Gazze'deki ateşkes sırasında İsrail'in soykırım kampanyasının Batı Şeria'ya genişletildiği ve uluslararası toplumun sessiz kaldığı" yönündeki uyarılara dikkat çekti. Bu bağlamda, uluslararası toplumun, özellikle İslam ülkeleri ve bölge devletlerinin, işgalci rejimin Batı Şeria'daki korkunç suçlarının tekrarlanmasını önlemek için ciddi bir tepki göstermesi gerektiğini vurguladı.

İsmail Bekaî, Birleşmiş Milletler ve Güvenlik Konseyi'nin, soykırımın tüm işgal altındaki Filistin topraklarına yayılmasına karşı hâlâ harekete geçmemesinden duyduğu derin üzüntüyü dile getirdi. Tüm hükümetleri, soykırımı ve diğer ağır uluslararası suçları durdurmak için yasal ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeye çağırdı. Ayrıca, Uluslararası Ceza Mahkemesi başta olmak üzere uluslararası insani kuruluşların, özellikle Uluslararası Kızılhaç Komitesi ve Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan eşi benzeri görülmemiş trajedilere karşı yasal ve insani sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini hatırlattı.