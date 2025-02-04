Tümgeneral Bakıri: Silahlı Kuvvetler ülkeyi gelişmiş sistemler ve ekipmanlarla donattı

Tümgeneral Muhammed Bakıri, Salı günü Hatemu'l-Enbiya Ortak Hava Savunma Karargâhı komutanının göreve başlama töreninde yaptığı konuşmada, savunma sanayisinin devrim öncesinde %90’dan fazla bir oranda ithalata bağımlı olduğunu belirterek "Devrim ve İslami yönetim sayesinde artık kendi ihtiyaçlarımızın büyük bir kısmını içeride üretiyoruz ve hatta bir kısmını diğer ülkelere ihraç ediyoruz” dedi.

Genelkurmay Başkanı, Silahlı Kuvvetlerin mevcut tehditlere ve gereksinimlere uygun şekilde gelişmiş ve modern sistemlerle donatıldığını ve bu süreçte yerli ve milli imkânlardan yararlandığını ifade ederek, “En yüksek hazırlık seviyesinde olan Silahlı Kuvvetler, düşmanlara İslam vatanına yan gözle bakma izni vermeyecektir” dedi.

Bakıri, Emir Sabahi Ferd'in, Silahlı Kuvvetler Başkomutanı’nın onayıyla yeni görevine başladığını belirterek, bu onayın, karargâhın ülkenin hava sahasını güvenli hale getirme ve muhtemel tehdit ve tehlikelere karşı koyma misyonuna duyulan güveni yansıttığını söyledi. Ayrıca, Sabahiferd'in geçmişteki deneyimleri ve yeteneklerinin, başkomutanın emirleri doğrultusunda hareket etme ve hiyerarşik düzen içinde görev yürütme açısından güçlü bir destek sağladığını ifade etti.

Bölgedeki son olaylar ve Batı Asya’daki kritik durum ile birlikte Siyonist rejim ve ABD’nin, İran’a karşı düşmanca tutumlarının devam ettiğine değinen Bakıri, Hatemu'l-Enbiya Ortak Hava Savunma Karargâhı'nın sorumluluğunun önemine vurgu yaptı. Bu karargâhın yıllardır Silahlı Kuvvetlerin öncelikleri arasında yer aldığını belirterek, tüm gücün ve desteğin bu alana yönlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Aynı zamanda Silahlı Kuvvetlerin taarruz ve savunma kollarının, sürdürülebilir ve etkili bir caydırıcılık oluşturma konusunda eş zamanlı olarak rollerini yerine getirmesi gerektiğini vurguladı.

Bakıri, hava savunma alanında birleşik komuta ve kontrol ağının tehditlere ve günümüz gereksinimlerine uygun olarak geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Bu karargâh, Ordu Hava Savunma Kuvvetleri, Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanlığı ve diğer hava savunma birimlerini bünyesinde toplayarak entegre bir komuta yapısı oluşturmuş ve hızlı, hassas bir şekilde ülke hava sahasını koruyarak onu düşman tehditlerine karşı aşılmaz hale getirmiştir” dedi.