İranlı güreşçi, İtalya Matteo Kupası serbest stil güreş yarışmasında gümüş madalya kazandı

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Plicone Kupası'nın serbest stil güreş müsabakaları bugünden itibaren iki gün boyunca İtalya'nın Roma kentinde yapılmaktadır.

Ülkemiz temsilcisi Alirıza Kerimi'nin gümüş madalya kazandığı 97 kg ağırlık kategorisi bugün yapıldı.

97 kg ağırlık kategorisinde Alirıza Kerimi, ilk turda ABD'li Hayden Zilmer'i 6-3 mağlup etti. Sonraki turda ve yarı finalde Türkiye'den İbrahim Çitfçi'yi 10: 0'lık skorla mağlup eden Kerimi, final maçında ABD'den 23 yaş altı dünya gümüş madalyası Colin Moore'a 3-3 yenilerek gümüş madalya sahibi oldu.

Yarın, 8 güreşçinin yer aldığı 65 kg yarışmanın son gününde Behnam İhsanpur, ilk turda Hindistan'dan Rohit ile karşılaşacak ve bir sonraki turda ve yarı finalde kazanırsa Moğolistanlı Tolga Tümör Oçir ile Türkiye'den Hamza Alca arasındaki karşılaşmanın kazananı ile yarışacak.

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