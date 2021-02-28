İranlı güreşçiler Ukrayna'da 8 renkli madalya kazandı

Tahran, İRNA- İranlı güreşçiler Ukrayna'da düzenlenen Güreş Şampiyonası'nda üç altın, iki gümüş ve üç bronz madalya ile yurda döndü.

74 kg'de yarışan İranlı serbest stil güreşçi Muhammed Sadık Firuzpur, Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. 55 kg'de yarışan Seccad Abbaspur altın madalya elde ederken, 72kg'de yarışan Muhammed Muhtari ile 97 kg'de yarışan Mehdi Bali birer bronz madalya sahibi oldu. Ukrayna Grekoromen ve Güreş Şampiyonaları dün akşam başkent Kiev'de başladı ve yarın sona erecek. İran serbest güreş takımı Alireza Nejati ve Muhammed Ali Garai 60 ve 77 kilo ağırlık kategorilerinde altın madalya, 55 ve 77 kilo kategorilerinde Sacad Abbaspur ve Emin Kaviyani Nejad gümüş madalya, Muhammadrıza Muhtari, Mehdi Bali ve Emin Mirzazade birer bronz madalya kazandı.