İranlı güreşçi 2021 yılının en iyileri listesinde yer aldı

Tahran, IRNA- İranlı güreşçi Ali Kerimi 2021 yılı derecelendirme listesinde yer aldı. İtalya’da düzenlenen ve Kerimi ile diğer İranlı güreşçi Behnam İhsanpur’un da katıldığı Meteo Polikone Kupası sonrası Kerimi 97 kg’de karşılaşmalarda 12 puan ve bir gümüş madalya kazandı.

Kerimi bu madalya ile birlikte Uluslararası Güreş Federasyonu Derecelendirmesinnde 97 kg’de ikinci sırada yer aldı. Twitter'da Takip Ediniz. https://twitter.com/Irna_Turkish