İran Silahlı Kuvvetlerinin elektronik harp ve yapay zeka konusundaki üstünlüğü

Tümgeneral Muhammed Bakıri, İran'ın batısındaki büyük çaplı askeri tatbikatın ana aşamasında ordu birlikleriyle bir araya gelerek İran ordusunun yeni savaş teknolojilerini benimsemesinden duyduğu memnuniyetini dile getirdi ve İran ordusunun hem saldırı hem de savunma konularında yüksek bir hazırlık seviyesine sahip olduğunu ve düşmana karşı her türlü duruma hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Komutan Bakıri, tatbikatın devam etmesinin önemine işaret ederek, İran'ın elektronik harp alanında da gerekli hazırlığa sahip olduğunu ve ordunun halkın güvenliğini en iyi şekilde sağlayacağına dikkat çekti.

Bakıri, İran Kara Kuvvetlerinin iki aşamalı tatbikatında, helikopterlerin yanı sıra paraşüt birlikleri ve insansız hava araçlarının da çeşitli operasyonlar gerçekleştirdiğini ve bu sayede hazırlık seviyelerinin ölçüldüğünü ifade etti.

Bakıri, tatbikatın mesajının, İran Silahlı Kuvvetlerinin temel görevinin ülke ve halkın güvenliğini sağlamak olduğunu ve İran'ın elektronik harp de dahil olmak üzere her türlü tehdide karşı hazır olduğunu düşmana göstermek olduğunu ayrıca, İran halkına da güvenliklerinin sağlandığı mesajını verdiğini vurguladı.