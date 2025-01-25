İran, dünya bal üretiminde üçüncü sırada

Mir Muhsin Musaviyan, İRNA Ekonomi Muhabiri’ne arıcılık sektörünün durumu hakkında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya genelinde 91 milyondan fazla arı kolonisi tarafından yılda 2 milyon 150 bin ton bal üretildiğini söyledi. Bu sıralamada İran, bal üretiminde Çin ve Türkiye’den sonra üçüncü, arı kolonilerinin sayısı açısından ise dördüncü sırada yer alıyor.

Musaviyan, (2023-2024) nüfus sayımı sonuçlarına göre İran’daki bal üretiminin yaklaşık 127,7 bin ton olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre %5,63’lük bir artış gösterdiğini belirtti.

Museviyan ayrıca İran, bal üretiminin yanı sıra, 11 ton arı sütü (jelée royale), 862 ton polen, 211 ton propolis, 2 bin 600 tondan fazla balmumu ve 9,6 kilogram arı zehri ürettiğini bildirdi.

Bu veriler, İran arıcılık sektörünün büyüklüğünü ve ekonomik önemini açıkça ortaya koymaktadır.