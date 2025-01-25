25 Oca 2025 17:53
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News ID: 85730274
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İran, dünya bal üretiminde üçüncü sırada

25 Oca 2025 17:53
News ID: 85730274
İran, dünya bal üretiminde üçüncü sırada

Tahran, İRNA - İran Arıcılar Birliği Genel Müdürü, İran’ın yılda 122 bin ton bal üretimiyle ve 92 binden fazla arıcılık işletmesiyle dünya bal üretiminde üçüncü sırada yer aldığını açıkladı.

Mir Muhsin Musaviyan, İRNA Ekonomi Muhabiri’ne arıcılık sektörünün durumu hakkında yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verilerine göre, dünya genelinde 91 milyondan fazla arı kolonisi tarafından yılda 2 milyon 150 bin ton bal üretildiğini söyledi. Bu sıralamada İran, bal üretiminde Çin ve Türkiye’den sonra üçüncü, arı kolonilerinin sayısı açısından ise dördüncü sırada yer alıyor.

Musaviyan,  (2023-2024) nüfus sayımı sonuçlarına göre İran’daki bal üretiminin yaklaşık 127,7 bin ton olduğunu ve bunun bir önceki yıla göre %5,63’lük bir artış gösterdiğini belirtti.

Museviyan ayrıca İran, bal üretiminin yanı sıra, 11 ton arı sütü (jelée royale), 862 ton polen, 211 ton propolis, 2 bin 600 tondan fazla balmumu ve 9,6 kilogram arı zehri ürettiğini bildirdi. 

Bu veriler, İran arıcılık sektörünün büyüklüğünü ve ekonomik önemini açıkça ortaya koymaktadır.

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