İranlı güreşçi dünyanın en iyi 10. Güreşçisi oldu

Dünya Güreş Birliği tarafından güreşçilerin Tokyo Olimpiyatlarına katılım için sıralamalar açıklandı ve sıralamalarda Mohebbi 125 kg’de 19 puan ile 10. Sırada yer aldı ve olimpiyatlara katılmaya hak kazandı.

Bu siklette Gürcistan’dan Geno Petriyaşvili 80 puan, Türkiye’den Taha Akgül 40 puan ve Ukrayna’dan Aleksander Hotsiyaniyoski 39 puan ile birinci, ikinci ve üçüncü sırada yer aldılar. İler içinde 86 kg’de Hasan Yazdani 60 puan ile ilk sıralamada yer aldı.

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2012