İranlı güreşçiler Asya Rekabetlerinde birinci oldu

İranlı güreşçiler dün düzenlenen birinci gün karşılaşmalarında İranlı güreşçiler 77, 87 ve 130 kg’de altın, 63’de gümüş ve 55 kiloda bronz kazandı.

Rekabetlerin ikinci gününde İranlı güreşçiler bir altın, bir gümüş ve iki bronz daha kazandılar.

Rekabetlerin ilk gününde 55, 63, 77, 87 ve 130 kilo güreşçileri mindere çıktı.

İran takımı rekabetlerde 194 puan ile birinci, Kazakistan ve Kırgızistan takımları da 156 ve 153 puan ile ikinci ve üçüncü oldular.

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2012