Tengsiri: Şehit Bakıri Gemisi, devrim sonrası en büyük deniz askeri projelerinden biridir

Ali Rıza Tengsiri, bu çok yönlü geminin Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'ne katılım töreninde, bu projenin Deniz Kuvvetleri'nin güçlendirilmesi ve İslam Devrimi Liderinin emirlerinin yerine getirilmesi açısından önemine değinerek "Yeni gemi, uzun menzilli füzelerle donatılmış olup, çok çeşitli özelliklere sahiptir. Bunlar arasında savaş grupları, uzman hastane ve spor olanakları da yer almaktadır." ifadelerini kullandı.

Komutan Tengsiri ayrıca "Bu gemi, aynı zamanda İHA ve helikopterler için özel hangarlara sahip olup, kıyıya dönmeye gerek kalmadan **bir yıl boyunca denizde operasyon yapma kapasitesine sahiptir." açıklamasında bulundu.

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri Komutanı, bu geminin önemli askeri donanımlara sahip olduğunu vurguladı ve geminin çeşitli savaş takımları, elektronik harp sistemleri, dalgıç ekipleri, füze taşıyan İHA grupları ve destek üniteleri içerdiğini ve ayrıca, gemide bir uzman hastane bulunduğunu ve hastanede 6 yatak kapasitesi, ameliyat odası, aboratuvar, eczane ve spor aktiviteleri için sentetik çim alan da mevcut olduğun da belirtti.

Süleyman Tengsiri, bu geminin başka önemli özelliklerine de değinerek "Bu gemi, askeri kabiliyetlerinin yanı sıra, gerektiğinde ülkenin ekonomik deniz taşımacılığı hatlarını desteklemeye de yardımcı olabilir." dedi.