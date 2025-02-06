BM'den Trump'ın Gazze planına tepkisi: Zorla yerinden etme etnik temizlik olabilir

BM Sözcüsü Stéphane Dujarric, Çarşamba günü yerel saatle yaptığı açıklamada, Trump’ın Gazze'yi kontrol etme planının etnik temizlik olup olmadığına dair bir soruya “Her türlü zorla yerinden edilme etnik temizlik olabilir.” şeklinde yanıt verdi.

Dujarric, BM Genel Sekreteri’nin Trump ile bu konuda görüşme yapıp yapmayacağı sorusuna ise, henüz bu yönde bir karar alınmadığını belirterek yanıt verdi.

Ayrıca, Gazze Şeridi’ne yönelik çözüm arayışlarının sorunu daha da kötüleştirmemesi gerektiğini vurgulayan Dujarric, yaklaşık 500 bin yerinden edilmiş kişinin Gazze’nin kuzeyine döndüğünü ve BM’nin onların ihtiyaçlarını karşılamak için çalıştığını söyledi.

BM Sözcüsü, Gazze’de binlerce insanın yetersiz beslenme sorunu yaşadığını belirterek, Filistinliler için barınma ihtiyacının aciliyet arz ettiğini dile getirdi.

Son olarak, Gazze’de kalıcı bir ateşkese ulaşmak ve tüm esirlerin serbest bırakılması için çabaların sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.