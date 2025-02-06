Irakçi: Zeki insanlar 'maksimum baskı' yerine 'maksimum aklıselimi' seçer

Seyyid Abbas Irakçi, Çarşamba gecesi, Trump’ın İran’a yönelik maksimum yaptırımları yeniden uygulamaya koyma yönündeki açıklamalarına X platformunda yazdığı bir mesajla tepki gösterdi:

"Maksimum baskı" olarak adlandırılan şey, başarısız bir deneyimdir. Onun tekrarı sadece 'maksimum direniş' ile karşılık bulacaktır. Zeki insanlar bunun yerine 'maksimum aklıselimi' seçer." diyen Irakçi, İran’ın NPT (Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Antlaşması) ve diğer uluslararası nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmalarına bağlı ülkelerden biri olduğunu vurguladı.

Açıklamanın devamında da "İran, hiçbir koşulda nükleer silah peşinde olmayacağını, üretmeyeceğini veya edinmeyeceğini daha önce açıkça ilan etmiştir." dedi.

Irakçi ayrıca İran’ın nükleer silah geliştirmeyeceğine dair somut güvenceler sağlamanın zor olmadığını belirtti ve bunun karşılıklı olmasının gerekliliğini" Eğer İran’a karşı düşmanca eylemlerin—ekonomik baskılar ve yaptırımlar da dahil—etkili bir şekilde sona erdirileceğine dair objektif garantiler sunulursa, İran’ın nükleer silaha ulaşmayacağına dair pratik güvenceler elde etmek zor olmayacaktır."diye ekledi.