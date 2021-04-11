İranlı güreşçiler, Bulgaristan'da 6 altın ve 1 gümüş madalya kazandı

Emin Tahiri serbest stil 125 kg'de Bulgar, Gürcü ve Türk rakiplerini mağlup ederek finale yükseldi. Finalde ise Venezuelalı güreşçi Venezuelalı rakibini yenerek altın madalya elde etti.

Öte yandan grekoromen güreşte 60 kg'de yarışan Puya Nasırpur, Bulgar rakibini yendikten sonra Türkiye'den Ahmet Uyar'ı yarı finalde yendi. Nasırpur finalde Kolombiyalı güreşçiyi 8-0 yenerek altın madalya kazandı.

Daha önce de bu yarışmalarda Grekoromen stil güreşte 72 kg'de yarışan Ali Arslan, serbest stil güreşte ise 79 kg'de Hamidrıza Zerrin Peyker birer altın madalya kazanmayı başarmıştı.

Grekoromen güreşte 63 kg'de Armin Muhib Sabit, Bulgar rakibine yenilerek elendi.

Serbest güreşte ise Mehdi Fellah 97 kg'de ve Cemal İbadi 74 kg'de Kzak rakibini yenerek altın madalya elde etti.

Hamit Zerrin Peykerfi finalde Türk rakibini yenerek altın madalya kazanmayı başardı.

Öte yandan grekoromen güreşte 97 kg'de Müctaba Kılıç Kazak rakibini 11-0 yenerek altın madalya kazanmayı başardı.