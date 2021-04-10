Salihi: Nükleer endüstrinin altyapısı titiz bir şekilde korunmuştur

Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün 15. Yıldönümü adlı törende konuşma yapan Salihi, 'İslami İran düşmanlarının yasa dışı ve baskıcı yaptırımları uygulamasından kaynaklanan tüm kısıtlamalara ve zorluklara rağmen, nükleer bilimin çeşitli alanlarında güçlü ve sağlam bir şekilde çeşitli plan ve projeler hayata geçirildi. Ayrıca hükümetin akılcı yaklaşımı ile dünya ile yapıcı bir etkileşim politikası uygulanmaktadır' diye belirtti.

İslami Şura Meclisi'nce alınan karar sonrası, Atom Enerjisi Kurumu'nun bu kararı titiz bir şekilde uyguladığına dikkati çeken Salihi, 'Bu ulusal sanayinin altyapısının titiz bir şekilde sürdürüldüğü görüldü. Üst düzey yetkililer, nükleer endüstri yetkililerine talimat verirlerse kısa sürede bu alanda büyük fırtınalar kopar' diye konuştu.

Bu törende özellikle sağlık sektörü, sanayi, tarım ve aynı zamanda ulusal düzeyde enerji tedarik projelerine yardımcı olmak üzere 133 yeni kazanım ve ürünün tanıtılmasının durmak bilmeyen bir kervanın göstergesi olduğunun altını çizen Salihi, 'Güvenli kuantum iletişimlerinden biri, teknoloji uzmanlarının ve yeni teknolojileri sevenlerin bakış açısından kaçmayacak bir husustur. Barışçıl nükleer teknolojiye ulaşmanın meyvelerinden biri, nükleer bilginin taşması ve İslami İran'da diğer stratejik endüstrilerin ve uygulamalı bilimlerin gelişmesinin önünü açmaktır' diye ekledi.

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