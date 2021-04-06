10 Nisan günü nükleer alanında 133 yeni kazanım ve ürün görücüye çıkacak

Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin nükleer sanayi personeli ve uzmanlarının çabaları sayesinde, geçen bir yıl içinde kuantum, zenginleştirme, ağır su, radyofarmasötik, lazer ve nükleer endüstrinin çeşitli alanlarında 133 yeni kazanım ve ürün üretildi.

Bu başarılar bir fuar şeklinde sergilenecek ve 11 tanesi video konferans şeklinde, 8 tanesi ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 10 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla halka tanıtılacak.

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