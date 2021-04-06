6 Nis 2021 23:29
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News Code: 84286586
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10 Nisan günü nükleer alanında 133 yeni kazanım ve ürün görücüye çıkacak

10 Nisan günü nükleer alanında 133 yeni kazanım ve ürün görücüye çıkacak

Tahran, İRNA- 10 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla nükleer alanında 133 yeni kazanım ve ürün tanıtılacak.

Atom Enerjisi Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkenin nükleer sanayi personeli ve uzmanlarının çabaları sayesinde, geçen bir yıl içinde kuantum, zenginleştirme, ağır su, radyofarmasötik, lazer ve nükleer endüstrinin çeşitli alanlarında 133 yeni kazanım ve ürün üretildi.

Bu başarılar bir fuar şeklinde sergilenecek ve 11 tanesi video konferans şeklinde, 8 tanesi ise Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani tarafından 10 Nisan Ulusal Nükleer Teknoloji Günü dolayısıyla halka tanıtılacak.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

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