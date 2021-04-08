UAEK ile olan anlaşmazlıklar yapıcı bir şekilde çözülebilir

Perşembe akşamı Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu Genel Müdürü Rafael Grossi ile görüştükten sonra açıklamalarda bulunan Irakçı, 'Sayın Grossi ile güzel bir görüşme yaptım. Şu anda devam eden müzakereler sırasında bir sonuca vardığımızda, UAEK'nin görevlerini zamanında yerine getirmesi gerekiyor' diye konuştu.

UAEK ile diğer konularda ve uzun süredir yaşanan bazı meseleleri koordine ettiklerini dile getiren Irakçı, 'Doğrulama ve teknolojik yardım alanında İran ile UAEK arasındaki iş birliği devam ediyor ve anlaşmazlıklara sebep olan konuların yapıcı tavır ve iyi niyetle çözülebileceğinden eminiz' ifadesini kullandı.

Hem UAEA'nin denetleme faaliyetleri ile ilgili hem de UAEK'nin İran'a çeşitli alanlarda teknolojik yardımı ile ilgili tüm iş birliğinşn devam ettiğini kaydeden Irakçı, 'UAEK, korona virüsü konusunda bile İran ile iş birliği yaptı ve gerekli ekipmanların bir kısmının sağlanmasında yardım sağladı' değerlendirmesinde bulundu.

Biri nükleer, diğeri yaptırımlar alanında olmak üzere her iki çalışma grubunun da tüm ülkelerden uzmanlarla yoğun bir şekilde çalıştıklarını ve konuları çok kapsamlı bir şekilde ele aldıklarının altını çizen Irakçı, 'Ayrıca amacımız, her iki tarafın da aynı anda alması gereken eylemleri düzenlemektir. Yaptığımız şey, İran İslam Cumhuriyeti'nin tutumlarına uygun olarak yaptırımların kaldırılmasını müzakere etmek ve İran'ın pozisyonunun ve hangi yaptırımların nasıl kaldırılması gerektiğini net olarak belirlemektir' diye ekledi.

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