Yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyum stokumuz 55 kilograma ulaştı

Nükleer başarıların bazı bölümlerinin Cumartesi günü kamuoyuna açıklanacağını söyleyen Salihi, 'IR4, IR6 ve IR2M gibi uranyumu zenginleştiren 15 yeni tür santrifüjümüz var. Nükleer Anlaşma öncesi maksimum zenginleştirme kapasitemiz 13 bin SWU'yken, halihazırda 16 bin 500'e yükselmiştir. Bugün yaklaşık beş ton zenginleştirilmiş ve 57 kilo yüzde 20 zenginleştirilmiş uranyuma sahibiz. Bir yıl içinde bu rakamı 120 kiloya çıkması hedeflenmektedir' diye belirtti.

Uranyum oksit ortalama üretiminin Nükleer Anlaşma öncesi yıllık 4-5 tonken, halihazırda bu rakamın 35 tona çıktığını ifade eden Salihi, Viyana'daki UAEK görüşmelerinin ilk turunun sonuçlarıyla ilgili, 'Yetkililer ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı, ilk görüşmenin olumlu geçtiğini söyledi. İran'ın durumu açıktır. ABD bu anlaşmadan çekilmiş ve şimdi dönmek istiyorsa, yükümlülüklerini ifa etmelidir' diye konuştu.

Bu konuda ilkeli tutumlarının hala aynı olduğunu ve şu anda adım adım ilerlemeyi kabul etmediklerini ifade eden Salihi, 'Aslında ilkeli tutumumuz yaptırımların kaldırılmasıdır, bu şekilde biz de taahhütlerimize geri döneceğiz' diye kaydetti.

Viyana'da gerçekleşen dünkü toplantıyı olumlu olarak değerlendiren Salihi, 'Onların ambargoları kaldırmasından sonra ne yapacağımız konusunda karar vereceğiz' diye ekledi.

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