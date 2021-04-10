Nükleer Anlaşma, İran'daki nükleer endüstriyi tamamen yasallaştırdı

Ulusal Nükleer Teknoloji Günü'nün 15. Yıldönümü adlı törende konuşan Cumhurbaşkanı Ruhani, 'Bugünkü açılışların diğer açılışlardan farklı olmasına çok sevindim. Bu teknoloji, ileri teknoloji ve üstün teknolojiler gibidir, ancak karşı taraf bu teknolojiyi başka alanlarda kullandığı için bizi kendileri gibi sanıyorlar' diye belirtti.

İran'ın nükleer sektördeki hedeflerinin net ve açık olduğuna değinen Ruhani, bu teknolojinin diğer sektörlerde de kullanıldığını ve sanayi, tarım, ilaç, enerji ve elektrikte kullanıldığını ifade ederek, 'Karşı taraf doğru düşünürse bundan endişe etmesi yanlıştır. 16 yıldır bu temelsiz endişe, İran milletinin başına bela oldu. Akıllarında bu yanlış düşünce olmasaydı ve İran milletinin tarihinin ne olduğuna, dini ve ahlaki konulara özel önem verdiklerine ikna olsalardı, bu konuyu da atlayacaklardı' değerlendirmesinde bulundu.

'Hala dünya ve Amerikalılarla yasa dışı eylemlerini durdurmak için konuşuyor olmamız, kendileri için sorun yarattıkları bir zihniyete sahip olmalarına dayanmaktadır' diyen Ruhani, 'Tüm nükleer faaliyetlerimizin barışçıl ve sivil amaçlar için olduğunu ve Devrim Lideri'nin defalarca vurguladığı gibi büyük bir topluluk için büyük tehlike oluşturabilecek bir silah peşinde koşmanın yasak olduğunu yineliyorum' diye konuştu.

Onların bu konuya dikkat etmeleri durumunda İran'ın bu hedefleri aramadığını anlayacaklarını dile getiren Ruhani, 'Amerikalıların Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda yaptıkları tehlikeli ve yanlış işlerin izlerine bakıldığında, bunca zamandan sonra hala hayatta olan ve bundan dolayı sakat kalan engellilere bakıldığında fark edilir' açıklamasını yaptı.

Nükleer alanında önemli adım attıklarına değinen Ruhani, 'Bizim hükümetten önce uranyum zenginleştirme faaliyetimizin onlara göre yasa dışı olması ve BM Güvenlik Konseyi'nde bize karşı karar alarak İran'daki zenginleştirmeyi tamamen durdurmamızı istemeleriydi' diye kaydetti.

Ruhani, 'Zenginleştirme konusundaki çalışmalarımız, onlara göre gayri meşruydu. BMGK kararları tarihin çöplüğüne gitti ve faaliyetlerimiz yasal hale geldi. Hukuki açıdan ve bu teknolojinin istikrarı açısından çok önemli olan bu mazeret onlardan alınmıştır ve Nükleer Anlaşma'nın gurur verici etkilerinden biri de İran'daki nükleer sanayiyi tamamen yasallaştırmasıdır. Bu, bu dönemde yapılan harika bir işti' diye ekledi.

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