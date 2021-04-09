İran'ın nükleer faaliyetleri, yaptırımlar tamamen kaldırılmadığı sürece durmayacak

ABD'nin tüm yaptırımlarını kaldırıp Nükleer Anlaşma'ya dönene kadar, İran'ın özellikle zenginleştirme alanındaki nükleer faaliyetlerinin hiçbirinin durmayacağını ve hatta azalmayacağının altını çizen Irakçı, '%20 oranında zenginleştirme faaliyetleri, şu anda İslami Şura Meclisi kanununda öngördüğü hızın bile ötesinde bir hızda ilerliyor ve %20 zenginleştirilmiş malzeme üretilmektedir' dedi.

Bu sürecin bir uzlaşmanın meydana gelmesine ve ABD'nin tüm yaptırımlarını kaldırmasına kadar devam edecek ve defalarca dediğimiz gibi, tüm yaptırımların tek adımda kaldırılması gerekiyor' değerlendirmesini yaptı.

Avrupalılar, Rusya ve Çin ile görüşmelerinin sürdüğüne işaret eden Irakçı, 'Bu görüşmelerin Avrupa ile olduğu ve Avrupalıların diğer tarafta ABD ile görüştüğü yönündeki açıklamalar, doğru değildir. Burada Nükleer Anlaşma'Nın şu anki üyeleri olan üç Avrupa ülkesi, Rusya ve Çin ve anlaşmanın koordinatörü olan Avrupa Birliği ile görüşüyoruz ve diğer yandan onlar, kendilerinin bildiği bir yöntemle Amerikalılarla görüşüyorlar' ifadesini kullandı.

Amerikalılar tüm yaptırımları kaldırmaya doğru ilerliyor

Amerikalıların kendi pozisyonlarını incelediklerine ve tüm yaptırımların kaldırılmasına doğru ilerlediğine dair işaretlerin varlığına dikkati çeken Irakçı, 'Ama henüz durumu değerlendirecek bir konumda değiliz ve müzakereler henüz sonuçlanmadı. Bence daha önümüzde uzun bir yol var, ancak bizim hareketimiz ileriye dönük bir hareket ve müzakere atmosferi yapıcıdır' diye ekledi.

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