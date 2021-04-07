ABD'nin Nükleer Anlaşma'ya geri dönmesinin tek yolu, tüm yaptırımları etkili bir şekilde kaldırmasıdır

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, twitter hesabından açıklama yapan Hatipzade, 'Medyanın çarpıtılması, ABD'nin aksine İran'ın hala Nükleer Anlaşma üyesi olduğu gerçeğini değiştiremez' ifadesini kullandı.

ABD'nin anlaşmaya tek geri dönüş yolunun, uygulanan, yeniden uygulanan veya etiketlenen tüm yaptırımların kaldırılması ve anlaşmaya tam bağlı kalmaktan geçtiğine işaret eden Hatipzade, 'Ancak o zaman telafi edici tedbirlerimizi durdururuz' diye ekledi.

Hatipzade dün de Press TV'ye yaptığı açıklamada, 'Tahran, 2015 nükleer anlaşmasını canlandırmak için herhangi bir kademeli adım planını kabul etmeyecek' diye belirtmişti.

Viyana'da gerçekleşen Nükleer Anlaşma Ortak Komisyon Toplantısı'na İran heyetinin başkanı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Irakçı da, İran'ın Nükleer Anlaşma'nın kademeli olarak canlandırılmasına sıcak bakmadığını açıkladı.

Press TV'ye konuşan Irakçı, 'Viyana'daki yaptırımların kaldırılması İran'ın anlaşma kapsamındaki eylemleri konulu özel görüşmeler devam ediyor. Müzakereciler Cuma günü başka bir toplantı yapmak için Viyana'da olacaklar' dedi.

Irakçı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, 'ABD yaptırımlarının kaldırılması Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırmanın ilk ve en önemli adımıdır. İran, yaptırımlar kaldırılır kaldırılmaz ve bunu doğrulamadan sonra yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya dönecek' diye konuştu.

Toplantıya katılan Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora da, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirerek, 'Bir koordinatör olarak, burada, Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla ayrı temaslarımı yoğunlaştıracağım' ifadesini kullandı.

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