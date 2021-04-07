İran Nükleer Anlaşma'nın kademeli olarak canlandırılmasına sıcak bakmıyor

Press TV'ye konuşan Irakçı, 'Viyana'daki yaptırımların kaldırılması İran'ın anlaşma kapsamındaki eylemleri konulu özel görüşmeler devam ediyor. Müzakereciler Cuma günü başka bir toplantı yapmak için Viyana'da olacaklar' dedi.

Irakçı görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada, 'ABD yaptırımlarının kaldırılması Nükleer Anlaşma'yı yeniden canlandırmanın ilk ve en önemli adımıdır. İran, yaptırımlar kaldırılır kaldırılmaz ve bunu doğrulamadan sonra yükümlülüklerini tam olarak uygulamaya dönecek' diye konuştu.

Toplantıya katılan Avrupa Dış Eylem Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora da, görüşmenin ardından Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ilk görüşmeyi yapıcı olarak nitelendirerek, 'Bir koordinatör olarak, burada, Viyana'da Amerika Birleşik Devletleri de dahil olmak üzere tüm ilgili taraflarla ayrı temaslarımı yoğunlaştıracağım' ifadesini kullandı.

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