Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan İran gemisi ile ilgili yeni detaylar

6 Nisan günü Cibuti açıklarında Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Saviz adlı İran gemisi'nde görev yapan bir personel, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Kazadan bir gün önce kimliği belirsiz bir helikopter, gemi etrafında 5-10 dakika boyunca devriye gezdi. Olay günü, gemiye yapılan saldırıdan yaklaşık 4 saat sonra, yerel saatle 10: 00'dan 11: 00'e kadar, geminin yanında kimliği belirsiz iki sürat teknesi devriye gezdi' dedi.

Saviz sivil gemisi, önceki bir resmi duyuruya uygun olarak ve referans organ olarak Uluslararası Denizcilik Örgütü ile koordinasyon içinde, deniz güvenliği ve korsanlıkla mücadele sağlamak için Kızıldeniz ve Aden Körfezi'nde konuşlanmıştı.

Gemi pratik olarak İran'ın Kızıldeniz'deki teknik destek ve lojistik istasyonu olarak hareket etmekte ve bu nedenle geminin özellikleri ve görevi daha önce organizasyona resmi olarak duyurulmuştu.

Yabancı medyanın bu konudaki spekülasyonları, en başından beri İsrail rejimini suçluyordu ve bu da bu rejimin önceki kötülüklerini göz önünde bulundurarak bunu mümkün kılıyordu.

Ancak New York Times gazetesi, dün ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde iddiayı doğruladı ve Siyonist rejimin, Kızıldeniz'de gemiye yapılan saldırıyı ABD'ye bildirdiğini yazdı.

Diğer taraftan bir Pentagon sözcüsü yaptığı açıklamada, ABD askeri personelinin bu olayla ilgili bağlantısının olmadığını ve bu konuda bilgi sahibi olmadıklarını iddia etti.

Ancak New York Times'ın haberine tepki gösteren İsrail Savaş Bakanı Benny Gantz, İran gemisine yapılan saldırıda Tel Aviv'in rolünü doğrudan kabul etmemekle birlikte, 'Tel Aviv, gerektiğinde konuya müdahale eder ve güvenlik çıkarlarını korur' dedi.

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