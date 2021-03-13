İran, Akdeniz'de konteyner gemisine sabotaj düzenlendiğini doğruladı

Uluslararası hukuka ve deniz hukukuna açıkça aykırı şekilde İran gemisine Akdeniz'de saboraj düzenlendiğini dile getiren Hatipzade, bu eylemi kınarken, 'Bu sabotaj eyleminin faillerinin belirlenmesi için gerekli tedbirlerin alınması çeşitli departmanların gündeminde ve bu alanda çeşitli boyutlarıyla gerekli takipler ciddi şekilde ele alınmaktadır' dedi.

İran Denizcilik Şirketi sözcüsü daha önce, 11 Mart'ta Akdeniz'de "İran Şehrikürd" konteyner gemisine bir patlayıcı cihazın isabet etmesi sonucunda geminin gövdesinin bir kısmının hasar gördüğünü belirtmişti.

Giyasiyan, 'İslam Cumhuriyeti nakliye konteyner şirketine ait olan bu gemi, İran'dan Avrupa'ya hareket ediyordu. Geminin gövdesine isabet eden patlayıcı cismin patlamanın olduğu yerde küçük bir yangın meydana geldi. Geminin mürettebatı, yangın anında kontrol altına alındı ​​ve mürettebattan hiçbiri yaralanmadı' demişti.

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