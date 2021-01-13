Mekran savaş gemisi, Ordu Donanmasına teslim edildi

Genelkurmay Başkanı General Bakıri, Ordu Başkomutanı General Abdürrahim Musevi ve Amiral Hüseyin Hanzadi'nin katıldığı törende ülkenin en büüyk savaş gemisi olarak bilinen Mekran Savaş Gemisi, Donanma'ya teslim edildi.

Mekran savaş gemsinin denizcilik misyonu, Rasü'l-Had bölgesi, Aden Körfezi, Kızıldeni ve Babü'l-Mendep bölgelerinde deniz güvenliğini sağlamak olacak. Mekran, Deniz Kuvvetlerinin onun kullanımını değiştirerek en büyük helikopter navigatörlerinden biri haline getirdiği 121 bin tonluk bir yüzer adadır.

Aynı anda beş helikopter taşıma kabiliyeti bulunan Mekran, aslında bir mobil hava üssü olarak hareket edebiliyor ve mayın temizleme, anti-denizaltı ve yüzey muharebe helikopterlerini kullanarak özel kuvvet operasyonlarının yanı sıra füze operasyonlarını destekleyebiliyor.

Uzak denizlere yüksek hızlı gemiler ve ıslak denizaltılar, uçuş güvertesine yerleştirilmiş helikopterler ile görev yapabilme kapasitesi, Mekran'ın kabiliyetleri arasında yer alıyor.

Çeşitli güncel bilgi toplama sistemleri ile donatılmış olan bu gemi, görevi bir bilgi gemisi rolünde gerçekleştirebilir ve her türlü bilgiyi toplayabilir, işleyebilir ve analiz edebilir ve kilometrelerce uzaktaki kıyıdaki komuta ve kontrol merkezlerine aktarabilir.

228 metre uzunluğunda, 21.5 metre yüksekliğinde ve 42 metre genişliğindeki Mekran Savaş Gemisi, İran'ın 15 knot hızla seyredebilen en büyük askeri gemisi unvanına sahip.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish