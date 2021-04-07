Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nden İran ile Çin arasındaki 25 yıllık iş birliği belgesine ilişkin açıklama

Hatipzade, videolu açıklamasında, 'Çin, dünya standartlarında bir ekonomiye sahip büyük bir güç olarak Avrupa'dan Fars Körfezi ülkelerine, Orta Asya, Orta Doğu ve Uzakdoğu Asya gibi bölgelere kapsamlı işbirliği anlaşmalarının yanı sıra büyük ticari anlaşmaları imzalamaktadır. İran için de Çin ile stratejik ilişkiler özel bir özgünlük ve öneme sahiptir. Çin'e gelince, İran ile ilişkileri stratejik ortaklık düzeyinde geliştirmek, Çin Devlet Başkanı'nın İran ziyareti sırasında elde edilen bir öncelikti' ifadesini kullandı.

Hatipzade açıklamasını şöyle sürdürdü:

'Doğal olarak, uluslararası ilişkilerde mevcut bir aktör olarak İran, kalkınma planlarını hazırlarken ABD'nin baskıcı yaptırımlarının baskılarına boyun eğmeyecek ve politikalarını ilerletmek için her fırsatı değerlendirecektir.

Bu yöndeki çabalarımızın, İran'ın teslim olmasını ya da tecrit edilmesini isteyenler için tatsız olduğu ve bu nedenle bu tür anlaşmalara karşı çarpıtma ve propaganda telaşını, bu meselede de gördüğümüz gibi, gündemine koyduğu açıktır.

Kapsamlı İran-Çin İşbirliği Programı, pratik aşamaya girerse ve özellikle iki ülkenin farklı sektörlerindeki iş adamları arasında ekonomik anlaşmalar haline gelirse, halkın ve sevgili İran'ın yararına olacak bir işbirliği için yol haritası olacaktır'.

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