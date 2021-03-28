Noruzpur: İran-Çin Geniş Kapsamlı Programı iki ülke ilişkilerinin yol haritasıdır

Noruzpur İRAN gazetesinde bu program ile ilgili yaptığı makalede İran ve Çin’in bazı ülkelerin aksine tarihlerinin zengin ve ortak kültürel noktalarla dolu olduğunu her iki ülkenin de barış ve gelişme yönünde faaliyet gösterdiğini söyledi.

Çin’in teknolojik olarak büyük gelişmelerine değinen Noruzpur, o ülkenin Ortadoğu bölgesinde varlığı ve İran ile dengeli işbirliğinin diğer ülkelerle düşmanlık gütmediğini belki diğer ülkelerle işbirliğin tamamlayıcısı olacağını söyledi.

Çin’in dünyanın ekonomik ve askeri olarak en büyük gücü haline dönüşmekte olduğunu ifade eden Noruzipur, bu ülke ile işbirliğinin sadece İran için değil, ilerleme ve dünya değerlerinde rol ifa etmek isteyen her hangi bir ülke için gerekli olduğunu fakat iki ülke ilişkilerinin gelişmesinin iki taraflı bir gereklilik olduğunu söyledi.

Noruzpur, ‘’ Eğer Çin ve Asya dünyanın geleceği ise, İran İpekyolu üzerindeki anahtar ve tarihi bir ülke olarak bu yolun kestirme yoludur. İran enerji ve petrokimya alanında eşsiz kapasitelere sahiptir. İran jeoekonomik ve jeopolitik özel konuma sahiptir ve okumuş ve genç büyük nüfusu vardır. Bunlar yüksek düzeyli teknolojilere dayalı sanayin gelişmesi için gerekli unsurlardır. ‘’ dedi.

‘’ Bu açıdan bakıldığında İran da Çin için ilişkilerin gelişmesi için önemli bir ülkedir’’ diye Noruzpur, iki ülkenin ilişkisine bakış açısının stratejik ve uzun dönemli ve her iki tarafın da menfaatine dayalı olduğunu söyledi.

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2012