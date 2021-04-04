İran ve Çin arasındaki kapsamlı işbirliği belgesi, ABD için önemli bir uyarıdır

İslami Şura Meclisi'nin açık oturumunda konuşan Kalibaf, İran-Çin Kapsamlı İşbirliği Belgesi ile ilgili yaptığı açıklamada, 'Bu eylemi memnuniyetle karşılıyoruz, çünkü bu belgenin imzalanması dünyanın gerçekten Batı ile sınırlı olmadığını ve önümüzdeki yüzyıl Asya'nın yüzyılı olacağını duyurmak için stratejik bir adımdır' diye konuştu.

Bu belgenin imzalanmasının uluslararası ilişkilerin hızla ABD'nin aleyhine değiştiğinin ve ABD'nin artık bir model, plan ve anlaşmayı tek taraflı olarak bağımsız ülkelere dayatacak bir konumda olmadığını anlaması için bir uyarı olduğunun altını çizen Kalibaf, 'Gerçek ekonomik ve siyasi işbirliğini şekillendirmek ve ABD'nin baskıcı baskılarına etkili bir şekilde karşı koymak için gereken önemli zamanın kaybedildiğine inanıyoruz, ancak bu belgeyi ulusal çıkarları koruyarak gerçek ekonomik ve politik projelere, programlara ve işbirliğine dönüştürme fırsatı değerlendirilmelidir' diye belirtti.

Diğer ülkelerle, özellikle de komşularla, ilişkileri stratejik düzeye yükseltme modelinin tasarlanması ve hızla uygulanması gerektiğini dile getiren Kalibaf, 'Mevcut stratejik belgenin önemine rağmen, bu belgenin İran-Çin ilişkilerinde genel bir yol haritası çizmek için yeterli olduğuna dikkat edilmelidir' ifadesini kullandı.

Belgenin ekonomik alan başta olmak üzere çeşitli alanlarda somut işbirliğine dönüştürülmesi için çabalayacaklarının altını çizen Kalibaf, 'Meclis, bu belgenin uygulanması yolunu izleyecek. İki ülke arasındaki antlaşmalar, anlaşmalar ve işbirliği anlaşmaları hükümetin gündeminde yer alıyor, görevi dikkatle gözden geçirme ve uygun şekilde onaylama görevi Meclis'e aittir' diye ekledi.

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