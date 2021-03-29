29 Mar 2021 10:51
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Cihanpur: İran ve Çin korona ile mücadelede işbirliği yapıyor

Cihanpur: İran ve Çin korona ile mücadelede işbirliği yapıyor

Tahran, IRNA- İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kiyanuş Cihanpur, İran ve Çiin Stratejik Senedi çerçevesinde iki ülkenin sağlık alanı özellikle korona ile mücadele konusunda işbirliği yapacağını söyledi.

Cihanpur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada iki ülkenin sağlık alanında işbirliğinin diğer ülkelerle de işbirliği için ön ayak olacağını belirtti.

Cİhanpur, sağlıkla ilgili imzalanan metinden bazı bölümleri aktardı. Aktarılan bölümlerde iki ülkenin korona ve benzer virütel hastalıklarla ilgili işbirliği yapacaktır.

İki ülke sağlık alanında araştırma ve teknoloji paylaşımı hususlarında işbirliğin yanında Tıp Fakülteleri arasında işbirliği, tıbbı malzeme ve ilaç temini hususunda da işbirliği de öngörülmektedir.

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