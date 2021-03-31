31 Mar 2021 10:31
Journalist ID: 1942
News Code: 84279872
0 Persons

Amerikalı Akademisyen: İran ve Çin İşbirliği Anlaşması gerekliydi

Amerikalı Akademisyen: İran ve Çin İşbirliği Anlaşması gerekliydi

Tahran, IRNA- ABD’nin Güney Alabama Üniversitesi hocalarından Nader İntisar, Çin’in dünya dengelerinde artan rolü göz önünde alınarak bu ülke ile işbirliği anlaşma imzalanmasının İran için gerekli olduğunu ve İran’ın bölgesel rakiplerinin de bu hususta adım attıklarını söyledi.

İntisar, IRNA’ya yaptığı açıklamada, mevcut şartlarda imzalanan metnin daha çok simgesel bir önemi olduğunu ve İran’ın dış politikasını çok boyutlu yapma çabasının göstergesi olduğunu söyledi.

İmzalanan metnin Tahran için hukuki ve bağlayıcı metin olmadığını ve bunun bir İşbirliği Anlaşması olduğunu, gerekli kanunlar olmadan da metnin her iki taraf için bağlayıcılığı olmadığını söyledi.

Bu senedin son 40 yılda İran tarafından bir ülke ile imzalanan en önemli senet olduğunu ifade eden İntesar, imzalanan metnin gereğinden fazla büyütülmemesi gerektiğini zira İran-Çin uzun vadeli ilişkilerinin uluslararası ve bölgesel düzeyde bir çok gelişmelere bağlı olduğunu söyledi.

Çin’in diğer ülkelerle menfaatlerini de gözetmesi gerektiğini ifade eden İntesar, Çin’in çeşitli ülkelerle ilişkilerinin İran ile askeri ve güvenlik düzeydeki işbirliğini gelecekte sınırlayabileceğini söyledi.

 Twitter'da Takip Ediniz.   https://twitter.com/Irna_Turkish

2012

yorumunuz

You are replying to: .
4 + 4 =