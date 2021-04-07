İran, su sümbülü biçerdöver yüzerleri üreten ülkeler listesine girdi

Su sümbülü biçerdöver yüzerinin tanıtım toplantısında gazetecilere konuşan Amiral Restgari, 'Bu yüzerin inşası 6 ay sürdü ve yaklaşık 12 bin 500 kişi saat çalıştı ve bunun için 1.500 icra faaliyeti belirlendi' dedi.

Bu deniz aracının inşası ve tasarımı için dikkate değer noktalardan birinin yabancı modeline göre yaklaşık %60 oranında daha ucuz olduğu için döviz tasarrufu sağladığını dile getiren Amiral Restgari, 'İtme sistemi gibi tüm ana parçalar ve unsurlar, iletim ve konveyör sistemi, iç kontrol sistemleri vb. yerli olmuştur' diye kaydetti.

Yüzerin insan gücü açısından yabancı örneğine kıyasla yaklaşık iki kat daha güçlü olduğunu ve daha verimli çalışabildiğini belirten Amiral Restgari, 'Enzeli sulak alanlarındaki su sümbülünün aşırı büyümesi nedeniyle bu bitkinin üstesinden gelebilmesi için bu deniz aracının daha büyük modellerini üretmeye hazırız' değerlendirmesini yaptı.

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