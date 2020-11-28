Dena Muhribi yılsonuna kadar Ordu Donanma filosuna katılacak

Deniz Kuvvetleri Günü münasebetiyle düzenlediği basın toplantısında konuşan Amiral Hanzadi, 'Önümüzdeki günlerde, denizle ilgili savunma silahlarının kendi kendine yeterlilik ve yerli kabiliyetlerinin bir başka gösterimi yapılacak. Bunlar şerefli İran halkının şahit olacağı bir su yüzeyi gemileri grubudur' dedi.

Aralık ayının son günlerine kadar Dena Muhribi'nin Donanmaya ilhak edileceğini ifade eden Amiral Hanzadi, 'Çok yüksek hızlı, güçlü, zırhlı füze fırlatıcısı ve manevra kabiliyeti yüksek bir gemi olan Dena Muhribi tüm deniz testlerini geçti ve bu hafta bile Donanma'ya katılabilir' diye konuştu.

Amiral Hanzadi, 'İran Savunma Bakanlığı'nca üretilen ve Donanma'nın gözetim ve katılımıyla tamamlanan Dena Muhribi, tamamen yerli olarak donanma fabrikalarında inşa edilen yüzen bir zırhtır. Dena Muhribi son yıllarda kuzey filosundaki donanmaya katılan beşinci füze rampası askeri aracıdır' diye ekledi.

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